Femke Kok pakt op slotdag WK junioren weer twee titels

Op de teamsprint bestond het Nederlandse team naast Kok (Nij Beets) uit nog twee Friezinnen: Marrit Fledderus uit Sint Nicolaasga en Myrthe de Boer uit Scharsterbrug. Ze noteerden een tijd van 1.30,60. Dat was ruim twee twee seconden sneller dan Rusland en Zuid-Korea, die het zilver en brons pakten.

Kok zat op de ploegenachtervolging in een team met Merel Conijn en Robin Groot. De 3.08,73 was ook daar veel sneller dan de concurrentie. Japan werd tweede in 3.11,83 en Rusland derde in 3.14,32.

Brons voor Harm Visser

Bij de mannen er brons voor Harm Visser uit De Westereen op de ploegenachtervolging. Met Jarle Gerrits en Yves Vergeer zette hij een tijd neer van 3.55,88. De titel was voor de Russen, die ruim drie seconden sneller waren. Japan pakte het brons.

Op de massastart kwam Visser niet in de buurt van de medailles. Daarop werd hij dertiende. De Japanner Tsubasa Horikawa won het onderdeel.