Aris voor het eerst naar bekerfinale: "Hier leefden we al heel lang naartoe"

Aris had eerder de eerste ontmoeting in de halve finale gewonnen van Den Helder, maar had het thuis lastig. "Het was niet heel mooi of heel goed", zegt Naciri. "We hadden het heel moeilijk, maar we hebben onszelf wel tot het einde in de wedstrijd gehouden." De Belgische coach had mooie woorden voor de tegenstander. "Alle complimenten aan Den Helder, ze waren verdedigend heel goed."

Pas in de slotfase kwam Aris beter in de wedstrijd. "Toen maakten we een paar schoten, wat de hele wedstrijd niet lukte. Dan kan het snel gaan. Twee driepunters, een tweepunter en wat vrije worpen." En dat terwijl Naciri het zonder twee basisspelers moest doen. Dat speelt ook in de competitie mee, want daarin gaat het dit seizoen nog niet voorspoedig. "De competitie gaat niet geweldig", erkent de coach. "We zijn constant geblesseerd. Dit hele seizoen hebben we nog maar twee keer met een compleet team gespeeld, dat heb ik nog nooit meegemaakt."