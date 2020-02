Tennisser Arends pakt dubbeltitel in Koblenz

Arends en Pel waren als eerste geplaatst bij het challengertoernooi in Koblenz en die favorietenrol maakten ze waar. Beide duo's werden wel twee keer gebroken op de service, maar de twee sets eindigden toch in een tiebreak. De eerste was met 7-4 een prooi voor Arends en Pel, de tweede met 7-3.

Het is de eerste toernooiwinst van Arends in 2020.