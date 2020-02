Dedden wint in Luleå laatste KPN Grand Prix, Kamminga pakt eindzege

In de wedstrijd over 100 kilometer op het Zweedse natuurijs in Luleå ontstond al snel een kopgroep van dertien. Janneke Elzinga, Loesanne van der Geest, Ankie Ytsma uit Leeuwarden, Iris van der Stelt, Sandra Dekker en Ineke Dedden uit Heerenveen slaagden erin de hele race vooraan te blijven.

In de sprint was Dedden, die in 2017 de titel op het open NK op natuurijs op de Weissensee behaalde, net iets sneller dan Ytsma. Van der Stelt kwam als derde over de eindstreep.

Eindoverwinning voor Kamminga

Eerder deze week waren er ook al twee GP-wedstrijden in Luleå. Beide wedstrijden werden gewonnen door Manon Kamminga. Donderdag versloeg ze Merel Bosma en Lisanne Buurman in de massasprint en zaterdag liet ze in de sprint Van der Stelt en opnieuw Bosma achter zich.

De 27-jarige Kamminga won dit seizoen vier GP-races. In de laatste race eindigde ze als negende, wat voldoende was voor de eindoverwinning.