Aardbeving op de grens van Fryslân bij Surhuisterveen

De aardbeving was op een diepte van drie kilometer. Dat is gebruikelijk bij een aardbeving vanwege gaswinning.

In het gebied bij Opeinde is twee keer eerder een aardbeving geweest, vertelt seismoloog Läslo Evers van het KNMI. Dat was in 1999 en in 2003. In het gebied komen wel aardbevingen voor, maar minder vaak dan in de provincie Groningen.