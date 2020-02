Epke Zonderland stapje dichterbij Olympische Spelen

Zonderland heeft nu drie overwinningen behaald op World Cup-wedstrijden, evenveel als zijn grootste concurrent Miyachi uit Japan. Om te bepalen wie naar de Olympische Spelen mag, worden de scores bij elkaar opgeteld.

Epke Zonderland staat nu op 44,399 punten en de Japanner op 43,966. De Fries staat voor met nog twee World Cups te gaan.

De Japanse tegenstander viel tijdens de finale rekstok in Melbourne en werd vijfde. De twee World Cups die nog volgen zijn op 14 en 15 maart in Baku in Azerbeidzjan en op 20 en 21 maart in Doha in Qatar.