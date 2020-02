Trainer Johnny Jansen: "Super teleurgesteld dat wij geen drie punten pakken"

ADO kwam in de beginfase op in 0-2 voorsprong, maar Heerenveen kon terugkomen tot 2-2. Hoewel er veel kansen waren in de slotfase bleef het bij een gelijkspel. "We kregen kansen in overvloed", volgens Jansen. "Maar we gaven twee goals weg en we maakten ook geen goals."

SC Heerenveen speelde in dezelfde formatie als de afgelopen weken. Waarom begon Jansen zaterdag dan niet eerder met creatieve jongens als Hajal en Halilovic? "We dachten dat we mensen in de zestien moesten hebben, maar tijdens de wedstrijd merkten we dat er iets moest veranderen. Die keuze werd in de rust gemaakt. Misschien was dat 45 minuten te laat."

"Verkeerde keuzes"

Het was Joey Veerman die voor Heerenveen de aansluitingstreffer maakte. De winst kwam er uiteindelijk niet, en dat is zeer jammer, vindt Veerman. "We maakten weer de verkeerde keuzes voor de goal. Nu krijg je twee vrije trappen tegen en dat is zo zonde. Dat is totaal niet nodig. We moeten die ballen gewoon in het doel schieten, in plaats van steeds op de kruising."

Doelpuntenmaker Joey Veerman over de wedstrijd: