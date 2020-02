UNIS Flyers verliest in eigen huis van Hijs Hokij

De UNIS Flyers stonden voor de tweede keer in de BeNe-League tegenover de Haagse club. Een daarvan wonnen ze, maar ze verloren er ook een. Het is het derde verlies van de Flyers in de BeNe-League.

Het waren de Flyers die de avond openden, met een doelpunt van Brent Janssen. Die voorsprong hielden ze echter niet lang vol, want Den Haag maakte enkele minuten later al de 1-1. Aan het eind van de eerste periode scoorde Hijs nogmaals, waardoor de eerste periode voor de Hagenezen was.

Ook in de tweede periode ging Hijs sterk van start. Het stond al snel 1-3. Daarna werd het spel echter wat grimmig. Er brak een vechtpartij uit tussen Trevor Hunt van de Flyers en Thomas Roosendaal van Hijs Hokij. Beide spelers werden daarop naar de strafbank gestuurd. Er werden daarna geen punten meer gescoord.

De derde periode werd geopend door een goal van Juha Kiilholma. Het vertrouwen leek even terug, maar de Flyers konden de achterstand niet meer inhalen. Het werd 2-3.

Op 26 februari komt UNIS Flyers weer in actie. Dan nemen ze het op tegen Mechelen Golden Sharks, die nu achtste staan in de competitie.