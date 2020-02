Basketballers Aris voor het eerst in de clubhistorie naar bekerfinale

De Leeuwarders begonnen de wedstrijd slordig. Daar profiteerde Den Helder van en die ploeg pakte na het eerste kwart dan ook direct een grote voorsprong: 9-20. In het tweede kwart kwam Aris wat meer in het spel. Onder meer door fouten van Den Helder kwam de Friese club bij de pauze wel iets terug: 32-40.

Het lukte de Leeuwarder basketballers in het derde kwart niet echt om terug te komen: 46-53. Aris moest in het laatste kwart dus zes punten goedmaken om zich te plaatsen voor de finale. Met nog 4.41 minuten op de klok was het gat alleen maar groter geworden: 54-65. Aris schoot vaak te haastig en dat resulteerde in meerdere missers.

Craig Osaikhwuwuomwan had met 16 punten en 19 rebounds een groot aandeel in de overwinning: