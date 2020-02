SC Heerenveen houdt punt over aan thuisduel tegen ADO Den Haag

De ploeg van trainer Johnny Jansen was in de eerste tien minuten oppermachtig en kreeg veel kansen. In de negende minuut had het eerste doelpunt op het scorebord kunnen staan. Jens Odgaard stuurde Chidera Ejuke weg, maar Malone van ADO Den Haag liep mee en voorkwam een treffer.

Twee doelpunten ADO

Uit het niets kwam ADO daarna in de 28ste minuut op voorsprong. Een vrije trap van Goossens viel bij de tweede paal in het doel. Tien minuten later was de malaise compleet voor Heerenveen, toen weer Goossens aan de basis stond van een doelpunt. Zijn vrije trap werd nog aangeraakt door Rodney Kongolo, en belandde tegen de touwen: 0-2.

Vlak voor de rust konden de supporters in het Abe Lenstrastadion toch een doelpunt vieren. Een schot van Joey Veerman in blessuretijd, dat van richting veranderd werd, vloog via de paal in het doel. Zo kwam de aansluitingstreffer van Heerenveen toch nog op het bord in de eerste helft.

Na de thee was de eerste kans voor Mitchell van Bergen. Hij schoot hard op doel, maar ADO-keeper Koopmans bracht redding. In de 64ste minuut was Ricardo van Rhijn dicht bij een doelpunt, maar weer stond de doelman van de Hagenaars in de weg.

Knappe gelijkmaker

Nadat Heerenveen in de slotfase steeds beter werd, viel in de 79ste minuut de gelijkmaker. Invaller Alen Halilovic maakte een prachtig doelpunt door de bal in de kruising te schieten.

In de ruim zes minuten blessuretijd was het nog heel spannend. Heerenveen zette de druk er nog vol op bij ADO. Een kopbal van Espejord en een goede kans van Veerman gingen er net niet in. Daarmee bleef het gelijk in Heerenveen.