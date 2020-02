Unieke winst LDODK in Papendrecht tegen koploper PKC

LDODK begon dramatisch aan de wedstrijd. Na 18 schoten was er nog geen bal door de korf gegaan. Ze kwamen dan ook meteen op een 4-0 achterstand, maar wisten die nog voor het eind van de eerste helft weg te werken. Na negen minuten maakte Femke Faber de eerste Friese goal, en na 5-1 kwam LDODK lanzaam terug. Vier treffers op rij zorgden voor een gelijke stand, en toen kantelde het duel volledig. De ontketende Gorredijkers schoten nu uit alle hoeken raak, en vooral via de dames liepen de Friezen in de laatste vijf minuten uit naar zes doelpunten verschil in de rust: 7-13.

Bloedstollende tweede helft

Femke Faber zorgde onmiddelijk in de tweede helft zelfs voor zeven goals verschil, maar toen kwam koploper PKC sterk terug. Door een run van vijf goals werd het snel 12-14. De druk groeide, maar tot 20-17 konden de Friezen steeds een gaatje houden. Op die stand mistte Julian Friewijk een strafworp, en in plaats van vier verschil werd het daarna 20-20. Diezelfde Julian Frieswijk maakte echter toen de belangrijke 20-21, en de dames van LDODK zorgden vervolgens voor de zwaarbevochten en historische overwinning in Papendrecht: 20-23.

Play-offs weer in beeld

In de acht jaar dat LDODK op het hoogste nivo speeld werd nog nooit een punt gehaald in Papendrecht, maar door de verrassende winst houdt de ploeg van Henk Jan Mulder en Jan Jouke Flokstra nog zicht op de play-offs. LDODK staat nu vijfde, en heeft nog drie wedstrijden om in de top-4 te eindigen.