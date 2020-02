LDODK wint met klein verschil van PKC

LDODK begon de wedstrijd meteen met een achterstand, maar wist die voor het eind van de eerste helft weg te werken. De Friezen gingen met 7-13 de rust in.

In de tweede helft liep PKC weer wat in. De Papendrechters maakten er 14-16 van. Daar had LDODK echter geen boodschap aan. Beide ploegen scoorden nog punten, maar het was LDODK dat won met 22-24.