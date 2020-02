Deel grootste gehaakte deken ter wereld vindt nieuw thuis in Kenia

De dekens werden na het Culturele Hoofdstadjaar verdeeld over verschillende goede doelen. Eén daarvan was Care for Kenya, een stichting voor kansarme kinderen in de buurt van de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

Die stichting kreeg 150 dekens, maar het was nog niet zo makkelijk om de dekens te versturen. De haaksels van 1,40 bij 1,40 meter zijn zwaar en moesten in etappes worden verstuurd. Volgens de stichting zijn de kinderen er erg blij mee en kunnen ze er lekker warm onder slapen.