In Drabbelterp, zoals Sneek heet als het carnaval is, is de carnavalsoptocht gewoon doorgegaan, ook al was het weer niet ideaal. In andere delen van het land gooide de wind roet in het eten. Daar werden optochten afgeblazen, omdat de wagens niet zwaar genoeg waren en het dus niet veilig was. Gelukkig was het in Sneek hartstikke gezellig en waren er veel toeschouwers.