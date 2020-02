Vrouw rijdt twee keer zonder rijbewijs en moet auto inleveren

Op vrijdag 14 februari werd ze staande gehouden op de Tussendiepen in Drachten. Toen kwam ze er met een boete vanaf. Op de Loswal herkende de politie de auto van de staandehouding van een week geleden. Deze keer moest de vrouw afstand doen van het voertuig. Haar rijbewijs was in 2017 ongeldig verklaard nadat ze meerdere malen onder invloed van alcohol had gereden.