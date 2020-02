'Fries om utens' Yde Yntema wil eerste Friese appelcider maken

Cider is een alcoholisch appeldrankje dat het meeste wordt gedronken in landen als Frankrijk en Engeland. Maar het wordt ook hier steeds populairder.

Yntema woont in Engeland, maar is geboren en getogen in Hemelum. De Yntema's hebben nog 31 bunder land, dus er is genoeg ruimte als zijn investering goed uitpakt. Maar dat is natuurlijk geen uitgemaakte zaak. Yntema: "Het is spannend en een beetje beangstigend, want wij hebben er best veel in geïnvesteerd. Er moet dus niks misgaan."