Cambuur Sjoernaal: Leeuwarders zetten Roda JC eenvoudig aan de kant

Sportclub Cambuur voegde vrijdagavond nog maar eens een thuisoverwinning aan de mooie lijst van dit seizoen toe. Slachtoffer was nu Roda JC, dat in het Cambuurstadion geen vuist kon maken tegen de Leeuwarders. Het werd uiteindelijk 2-0 voor Cambuur. Bekijk alles hieronder in een nieuwe aflevering van het Cambuur Sjoernaal.

Alles over de overwinning in de nieuwste aflevering van het Cambuur Sjoernaal: