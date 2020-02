Van der Wal wint twee partijen bij Players Championship-debuut

Het is voor het eerst dat de 21-jarige Van der Wal mocht meedoen aan een Players Championship. In januari won hij verrassend een toernooi in Engeland van de Challenge Tour van de PDC. Dat is het circuit dat vlak onder het profcircuit van de dartbond zit. Om die reden mag hij dit weekend meedoen aan het vijfde en zesde Players Championship in Wigan.

Noppert

Danny Noppert uit Joure ging zaterdag in de tweede ronde onderuit. Hij won in de eerste ronde nog met ruim 105 gemiddeld van Ryan Meikle, maar verloor daarna van Mike de Decker uit België.

Zondag wordt in Wigan nog het zesde Players Championship van de PDC gehouden.