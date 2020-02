OMROP TIP: Fryslân DOK 'It Wurd Wat' over Friese poëzie

Als artistiek leider van Explore the North en City of Literature wil Marleen Nagtegaal niets liever dan dat publiek en dichter elkaar ontmoeten. Ze is er zeker van dat er behoefte is aan poëzie. Het is zaak om de mensen daarmee in aanraking te laten komen, het liefst spontaan, op straat of in de winkel. Marleen wil ook de dialoog tussen de Friese poëzie en de wereld stimuleren. City of Literature kan daar een belangrijke rol in spelen. Een van de speerpunten is om meer uitwisseling op gang te brengen tussen dichters in en buiten Fryslân.