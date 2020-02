Aandeelhouder FB Oranjewoud wil niet reageren op financiële situatie NDC

Tweede jaar verlies op rij

2018 was het tweede jaar op rij dat de krantenuitgever NDC verlies leed, van 4,8 miljoen euro. In 2017 kwam het mediaconcern ook al in de rode cijfers (5,2 miljoen euro). Aandeelhouders het Je Maintiendrai Fonds en FB Oranjewoud Participaties BV, stelden in 2018 geld (3,6 miljoen euro) beschikbaar om het NDC-vermogen te versterken.

Garant voor max 2,8 miljoen

Via een letter of comfort stelden ze zich eind 2019 ook nog garant voor het opvangen van maximaal 2,8 miljoen aan tegenvallers, zodat het voortbestaan van NDC kon worden verzekerd. Een dergelijke letter of comfort is een verklaring die eigenlijk alleen wordt opgesteld wanneer er serieuze twijfels bestaan over de continuïteit van een onderneming. In de regel vraagt de accountant erom.

Achtergestelde lening

Ook mocht NDC het afgelopen jaar een achtergestelde lening van 5,5 miljoen later aflossen. Dat gaf het bedrijf lucht om zowel de reorganisatie als de investeringen voor de ommezwaai waar het bedrijf aan werkt, te financieren. Om de afvloeiingsregeling vanuit de reorganisatie te kunnen betalen was bovendien een extra lening van 5 miljoen euro nodig die door aandeelhouder FB Oranjewoud Participaties op tafel werd gelegd.