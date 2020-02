Komt de onafhankelijkheid van Friese kranten in gevaar bij NDC-verkoop?

Nieuwe koers

Directeur Baarsma zegt dat de eerste resultaten binnen zijn van de nieuwe koers. Meer inkomsten uit online, extra drukorders en nieuwe advertentiecontracten. Maar ook inkomsten uit de verkoop van koffie en wijn. Dat laatste lijkt Wijfjes een idee uit de marketinghoek. Hij vindt dat een journalistiek bedrijf zijn inkomsten moet halen uit 'de krantenomgeving'. Het idee is om bijvoorbeeld magazines te maken die gefinancierd worden met geld uit het bedrijfsleven. Daar is veel behoefte aan.

De NDC heeft de moed nog niet opgegeven, zegt directeur Baarsma. Of ze binnen twee jaar het tij kunnen keren, is nog maar de vraag, denkt Wijfjes.

"Ze investeren wel degelijk, alleen is het de vraag of het voldoende is om overeind te kunnen blijven op lange termijn. NDC verkondigt dat het over twee jaar gezond is, maar waar de extra omzet vandaan moet komen, is onvoldoende ingevuld. Voorop staat dat een onderneming als de NDC moet investeren in nieuwe activiteiten om bij te kunnen blijven in een veranderend mediaconsumptiepatroon."