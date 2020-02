Na zeventig jaar herenigd op de Chinese Zee

In het kleine dorp aan de Waddenkust heeft het drietal samen op de kleuterschool gezeten. Bennie gaat daar door het leven als Karel Versteeg en hij en beide jongens zijn speelkameraden. Maar als Bennie/Karel in 1947 uit Blije wordt opgehaald door zijn moeder, gaat het contact verloren. Dat ze elkaar zeventig jaar later weer ontmoeten, op zo'n onverwachte plek is heel bijzonder. Bennie en Ruurd hebben hun vriendschap sindsdien gewoon weer opgepakt, alsof er niks gebeurd is.

Sindsdien is er de afgelopen drie jaar dagelijks contact geweest tussen Drachtstercompagnie, de woonplaats van Ruurd en Lissie en Haifa, de plaats waar Bennie sinds 1962 woont. Veel is er gesproken over de levensgeschiedenis van Bennie. Ruurd: "Bennie vertelde mij dat hij al langere tijd bezig was met zijn eigen geschiedenis, maar dat er nog veel hiaten in zaten." Omdat Ruurd zelf ook geïnteresseerd is in geschiedenis, en ervaring heeft met schrijven, besloten de beide mannen samen te werken.

Levensverhaal

Talloze bronnen werden geraadpleegd en het levensverhaal van Samuel Benedictus de Goede (roepnaam: Bennie) kreeg steeds meer vorm. Te beginnen met zijn vader, naar wie Bennie is vernoemd. Hij was één van de mannen die bij razzia's op 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam van straat werden gehaald. Bijna de gehele opgepakte groep overlijdt binnen enkele maanden in de kampen.

Vader Bennie de Goede sterft ruim drie maanden na zijn arrestatie, op 31 juli in Mauthausen. Bennie's vrouw Lujza Kvint is op dat moment hoogzwanger. Ze bevalt op 28 augustus dat jaar van de kleine Bennie, die zijn vader dus nooit zal kennen.