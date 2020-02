"Staat mijn naam er ook bij?" Onderduikgegevens worden gedigitaliseerd

Er is veel belangstelling voor de kaarten, vertelt hoofdconservator Guido Abuys. "Er komen regelmatig mensen langs die willen weten of hun eigen naam er in voorkomt."

De kaarten zijn na de oorlog overgeschreven van het originele archief van verzetsman Sjoerd Wiersma uit Joure. Op de kaarten staan de namen van onderduikplaatsen van honderden mensen uit heel Nederland. Er staat niet alleen op bij wie ze ondergedoken hebben gezeten, maar ook waar de onderduikadressen waren.

"Het was natuurlijk heel gevaarlijk om zo'n archief bij te houden, maar toch ook niet uniek." zegt Abuys. "Het is van verschillende verzetsgroepen bekend dat ze dit deden. Die archieven werden dan vaak op plekken verstopt waar verwacht werd dat de Duitsers niet snel zouden kijken. Bijvoorbeeld in een kachel."

Het archief van Wiersma lag verstopt in een babywiegje en is nooit ontdekt, ook al waren de Duitsers Wiersma zelf wel op het spoor gekomen. Hij moest onderduiken, maar zijn archief bleef geheim. Na de oorlog kwam het weer voor de dag. Het is een unieke bron om erachter te kunnen komen hoe de onderduiknetwerken in Fryslân te werk gingen. "Wij zijn er blij mee dat we deze bron hebben. En ook voor nabestaanden van de mensen die ondergedoken hebben gezeten is het natuurlijk heel interessant."