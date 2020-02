Van Nieuwenhuizen: "Voor de zomer resultaten zuidelijke vaarroute containerschepen"

Van Nieuwenhuizen is sinds de containerramp met de MSC Zoe in januari 2018 bezig om meer grip te krijgen op de vaarroutes die worden gebruikt door containerschepen. De minister zegt dat ze niet de enige is die het besluit kan nemen over het verbieden van de route bij slecht weer. Dat komt doordat de routes deels buiten territoriale wateren liggen. Ze zet daarom in op een samenwerking met Duitsland.

Na de zomer moeten de eerste voorstellen opgenomen worden door de International Maritime Organization, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van vrachtverkeer op zee.