NDC-directeur: "Binnen twee jaar zelfstandig verder of de NDC wordt verkocht"

De financiële situatie van krantenuitgever NDC is zo nijpend dat de aandeelhouders meerdere keren moesten bijspringen om het concern op de been te houden. Baarsma: "Als we niet binnen twee jaar kunnen aantonen zelfstandig verder te kunnen, dan worden we verkocht."

Onlangs verscheen het jaarverslag over 2018, een document dat een beeld schetst van een concern dat op het randje balanceert. 2018 was het tweede jaar op rij dat de krantenuitgever verlies leed, van 4,8 miljoen euro. In 2017 kwam het mediaconcern ook al in de rode cijfers (5,2 miljoen euro).

De directie is weinig terughoudend in het oordeel over de eigen positie. De omstandigheden zorgen voor een 'onzekerheid van materieel belang', staat in het jaarverslag. 'Op grond daarvan zou gerede twijfel kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van NDC en dat daardoor NDC mogelijk niet in staat zal zijn in het kader van de normale bedrijfsuitoefening haar activa te realiseren en haar verplichtingen na te komen.'