Eerste doelpunt Breij voor Cambuur: "Hij staat toch wel op mijn naam?"

Cambuur won vrijdag uiteindelijk eenvoudig met 2-0 van Roda JC uit Kerkrade. Mühren maakte het eerste doelpunt en daarna kwam net na de pauze Michael Breij aan de beurt. Zijn doelpunt is erg welkom, vindt hij. "Een enorme ontlading! Dit is erg lekker."

Hoewel Cambuur veel meer doelpunten had kunnen maken, is Breij niet ontevreden. "Zij weten natuurlijk ook dat wij bovenaan staan. Voetballend was het niet top. Ik vond dat wij ook niet top waren, maar bij vlagen waren wij wel veel en veel beter dan Roda."

Cambuur-trainer Henk de Jong heeft weer drie punten aan het totaal toegevoegd. Hij wil niet te ver vooruit zien, maar wel een klein beetje. "We zitten nu al op zestig punten. Als we er nog zes of zeven winnen, dan zijn we een heel end."

"Blessueren kinne wy fernimme"

Toch had zijn ploeg meer doelpunten kunnen maken. Dat begrijpt ook De Jong, maar hij legt ook de connectie met de blessures van twee van zijn spelers. "Kallon heeft nu hamstringproblemen aan zijn anderen voet. En Antonia heeft een blessure aan zijn enkel. Dat kunnen we toch wel vermelden in het veld."

Positief was de trainer over het optreden van Giovanni Korte. "Die jongen doet het goed, hij brengt wel wat in het veld!"

Trainer Henk de Jong van Cambuur: