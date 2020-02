Arends op het nippertje naar halve finale in Koblenz

De eerste set gaat met overtuiging naar Griekspoor en Van de Zandschulp. Arend en Pel kwamen in de tweede set met moeite terug, maar waren in de tiebreak wel sterk. In de daarop volgende supertiebreak was het lang spannend, maar ging de winst uiteindelijk toch naar Arends en Pel, die ook als eerste geplaatst zijn in Koblenz.

Halve finale

In de halve finale treft het Nederlandse duo Andre Begemann en Florin Mergea.