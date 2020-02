Ontdekt Skûtsje in Parijs komt terug naar Fryslân

Voordat het skûtsje in Parijs belandde, heeft het schip meerdere eigenaars gehad. "Het skûtsje is in het verleden gebouwd voor een zekere J. Dam uit Beetsterzwaag en dat was in 1901", vertelt Jansen. In 1909 ging het schip over naar een E. de Vries uit Leeuwarden en daarna door naar Roel Kerkhof uit Heerenveen in 1932. De vierde eigenaar kwam uit Nieuwehorne, waar Jacob Koen in 1945 het schip overnam."

"Daar hebben we ook de eerste foto's van het schip", vertelt Jansen. "Helemaal beladen komt hij door de brug heen bij Bontebok. Je ziet de mensen ook aan boord aan het werk. Ze zijn net door de brug heen gekomen en de mest staat weer omhoog."

De eerste vier eigenaren gebruikten het schip als vrachtschip, maar de vijfde eigenaar uit Kampen bouwde het schip om tot een woonschip. In 1965 ging het schip naar de familie Dorsman uit Dubbeldam. Het schip werd een recreatieschip en kreeg de naam 'Vrouwe Christina'. Na de zevende eigenaar, die onbekend is, vond het skûtsje een weg naar Frankrijk.

Brigitte en Eric Donon namen het schip over in 1989 en maakten er een bed&breakfast van. Het schip ging over op hun zoon Maxim Donon. Samen met zijn vrouw Lise noemden ze het schip 'Lady Lise'. Ze willen het skûtsje nu van de hand doen.