Twee goals brengen Cambuur eenvoudige winst tegen zwak Roda JC

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam op naam van Cambuur-topschieter Robert Mühren. In de dertiende minuut schoot hij op de doel, maar keeper Novakovic kon de bal nog keren. Net wat later kreeg Mühren weer een grote mogelijkheid, maar die werd van de lijn gehaald door de keeper fan Roda JC.

Kallon geblesseerd

Net daarvoor moest Issa Kallon het veld al verlaten. Hij had last van zijn hamstring en werd vervangen door Giovanni Korte.

In de 29ste minuut lag de bal wel in de goal van de ploeg uit Kerkrade. Weer was het Robert Mühren die naar voren kwam, een steekpass kreeg van Hoedemakers en de bal daarna achtter keeper Novakovic schoot: 1-0.

Net voor het schot kreeg invaller Giovanni Korte een grote kans op de 2-0 voor Cambuur. Van dichtbij schoot hij de bal echter hoog over de goal heen.

Net na de rust: 2-0

De Leeuwarders hadden nog maar net de thee op, of het tweede doelpunt van de wedstrijd viel. In eerste instantie kreeg Giovanni Korte de eer, maar later kwam het doelpunt toch op naam van Michael Breij. Korte kreeg echter nog wel een kans op de 3-0, maar schoot over de goal nadat hij doelman Novakovic omspeelde.