VIDEO: Jan Rijpstra kondigt preventief fouilleren aan in It Polytburo

De maatregel wordt genomen naar aanleiding van de dood van de 16-jarige Roan Brilstra. Aan het einde van het afgelopen jaar werd hij doodgestoken in het centrum van Drachten. Om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te veranderen, moet het OM toestemming geven. Die toestemming is er intussen gekomen.

Rapport verkenner

Volgende week dinsdag praat de gemeenteraad van Smallingerland over het rapport van Ton Baas. Die is als verkenner aangesteld om de politieke crisis in de gemeente op te lossen. De crisis ontstond nadat de PvdA zich uit het college terugtrok. Een van de opties waar Baas mee komt is het zogeheten zaakcollege, waarbij de politieke kleur van de wethouders minder belangrijk is dan de deskundigheid.



Rijpstra zei in It Polytburo dat er snel een einde moet komen aan de bestuurlijke crisis in Smallingerland, vooral omdat er veel problemen moeten worden opgelost.