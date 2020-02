Van Benthem voor het eerst op reünie Elfstedentocht van 1985

Op de reünie werd veel gepraat over hoe het ook alweer ging in 1985. "We hebben het toch over: 'wie ging er als eerste weg? Hoe kwam je bij die top vier?' Ja, we weten het allemaal nog precies", vertelt Jan Kooiman. Hij werd in 1985 vierde en is tegenwoordig voorzitter van de organisatie die de reünie organiseert.

Ook Rein Jonker, die vijftiende werd en daarmee de beste Fries was, kon het zich nog goed voor de geest halen. "Wat daar onderweg gebeurde, wat de demarrages waren. Wat je tegenstanders deden en hoe goed je zelf was. Ja, dat was prachtig!"