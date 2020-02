Jouster redt honderden mensen in Tweede Wereldoorlog

Hij hield heel precies bij wie er waar zat ondergedoken. "Dat moest wel", zo vertelt kleinzoon Sjoerd Wiersma. "Want de operatie was intussen zo groot geworden, dat ze het een en ander op papier moesten hebben."

Wiersma is vrijdag in het archief van Westerbork om de kaarten te bekijken die hij jaren geleden in bruikleen heeft gehad. Maar hij komt ook om iets te laten zien: in het persoonlijke archief van zijn opa heeft hij namelijk de allereerste versie van het archief teruggevonden. Het is een vergeeld papiertje, dat nauwelijks nog te lezen is.

"Het was eigenlijk heel gevaarlijk om al deze informatie op te schrijven, want als de Duitsers het te pakken zouden krijgen, dan hadden ze iedereen terug kunnen vinden." Het papier werd dan ook goed verstopt, in de wieg van een baby, die bij de familie was ondergebracht. Een Joodse baby, maar dat wisten de Duitsers niet.

Joodse kinderen gered

Judith Hangjas is één van de Joodse kinderen die door Wiersma is gered. Zij werd in 1943 opgepakt met haar vader en moeder. Nadat haar ouders op transport waren gegaan vanuit de Hollandse schouwburg, werd zij door een koerier meegenomen naar het eerste onderduikadres in Beest.

Daar zou ze echter niet blijven en ze werd opgehaald door verzetsman Sjoerd Wiersma. Die was op dat moment al jaren actief. Hoewel het moeilijk was een plekje voor Hangjas te vinden, omdat ze een heel Joods uiterlijk had, lukte het Wiersma toch een plek voor haar te vinden: in Idskenhuizen bij familie De Jong.

"Iedereen in het dorp wist dat ik Joods was, maar toch kon ik gewoon mee naar buiten en werd er niet heel geheimzinnig gedaan over dat ik bij De Jong woonde", zo vertelt ze. "Wiersma had een heel goede plek voor mij gevonden en ik was daar heel gelukkig."