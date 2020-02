Opnieuw brons voor judoka Tsjakadoea in Düsseldorf

Tornike Tsjakadoea moest na drie overwinningen, waarvan twee op ippon, verliezen van Yung Wei-yang uit China. De

Nederlander verloor in de halve finale op ippon. Ook afgelopen jaar verloor de Leeuwarder in Düsseldorf in de halve finale, en pakte hij ook het brons.

Olympische spelen

Tsjakadoea is één van de vijf judoka's die door het judobond is aangewezen bij het nationale sportbond voor deelname aan de de Olympische Spelen in Tokio.