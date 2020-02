Jansen kiest tegen ADO Den Haag opnieuw voor Odgaard

Belangrijkste reden is dat Jansen geen alternatieven heeft. "Voor Runar (Espejord) geldt dat hij nu nog niet fit is. Hij blijft last houden van kleine pijntjes en we moeten voorzichtig met hem zijn. En Rein (Smit) wordt in de toekomst hopelijk de spits van SC Heerenveen, maar zover is hij nu nog niet. Op dit moment is hij mijn derde spits."

Paniekvoetbal

Ook al wacht Heerenveen al maanden op een overwinning en haalde de ploeg uit de laatste 7 wedstrijden maar twee punten (alleen tegen Heracles Almelo en VVV Venlo werd gelijkgespeeld), Jansen wil zijn basiself niet teveel aanpassen. "Ik wil geen paniekvoetbal spelen, omdat het nu niet loopt. Want dat betekent ook dat je binnen de groep onrust creëert."

En over een andere manier van voetballen, bijvoorbeeld een 4-4-2-formatie, is Jansen duidelijk: "Als je bedoelt dat je Mitchell van Bergen en Ejuke samen in de spits wilt zetten, dan is dat tegen ADO geen optie!"