PODCAST: 'De wolvepoat'

Aflevering 5: De wolvepoat

In het oosten van Friesland wonen een baron en zijn vrouw op een slot. Ze zijn gelukkig, alles gaat goed. Maar er is één minpunt: er dwaalt een wolf rond in de buurt die de schapen opeet. Als er op een nacht weer drie schapen en een lammetje doodgebeten zijn, neemt de baron maatregelen.

De schapenhoeder en een jager moeten van de baron op jacht naar de wolf. De wolf verschijnt als de jager net even een andere kant op gelopen is en valt de schapenhoeder aan. Hij heeft geen geweer, maar wel een mes bij zich en weet zichzelf te redden door de voorpoot van de wolf er af te snijden. Met de wolvenpoot als trofee in een kistje komen de jager en de schapenhoeder terug bij de baron, maar als ze het kistje open doen, zijn ze alle drie verbijsterd...