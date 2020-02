Ooststellingwerf grootste stijger in woonlasten

Lagere lasten

Er zijn ook gemeenten waar de inwoners in 2020 minder geld kwijt zijn aan aan de woonlasten. Zo dalen de kosten in Opsterland met ruim 8 procent. Ook in de gemeente Schiermonnikoog dalen de lasten met iets minder dan 3 procent. Schiermonnikoog blijft echter wel de duurste gemeente van onze provincie; een huishouden is hier gemiddeld 847,85 kwijt aan woonlasten in 2020.