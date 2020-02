Timo Zaal (16) tekent voor drie jaar bij SC Heerenveen

Zaal was afgelopen winter al mee op trainingskamp in Spanje met de selectie van de ploeg uit Heerenveen. Toen was hij nog maar 15 jaar. Hij is familie van Arnold Herder, die vroeger voor Cambuur speelde.

Jeugdopleiding

De verdediger maakt al sinds 2015 deel uit van de jeugdopleiding van Heerenveen. Ook speelde hij meerdere wedstrijden voor de jeugdteams van Oranje.

"Wij zijn blij dat we een groot talent als Timo voor de komende drie jaren aan ons hebben kunnen binden", zegt technisch manager Gerry Hamstra. "Dat hij op vijftienjarige leeftijd al mee is geweest op trainingskamp met het eerste elftal, zegt veel over zijn kwaliteiten."