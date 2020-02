Stefan van der Pal na 200 kilometer training: "Lekker chillen op de bank"

Wat zondagavond begon, kwam vrijdagmorgen vroeg ten einde: de trainingsmarathon van triatleet Stefan van der Pal in voorbereiding op zijn zwemelfstedentocht van komende zomer. Hij heeft het koud, zegt hij tegen zijn vrouw Marianne, wanneer hij uit het water stapt.

Van der Pal is erg tevreden over hoe zijn week verlopen is. Eigenlijk is hij maar één groot verbeterpunt tegengekomen bij het zwemmen. "Ik heb wat last van mijn linkeroog. Daar zit een verharding, want mijn zwembril sluit niet goed aan, denk ik. Dus dat wordt de komende tijd zwembrillen testen."

"Laatste kilometers moeite"

Naast het probleempje met zijn zwembril is de triatleet geen problemen tegengekomen. "Ik had de laatste paar kilometer wel moeite om het warm te houden. En het ging toen ook niet meer zo hard, toen dacht ik wel: kom op, nog eventjes."

Van der Pal is de hele week in de gaten gehouden door doktoren. Ook vrijdagmorgen is er nog bloed geprikt bij de zwemmer. Vrijdagmiddag staat in het ziekenhuis nog een afspraak gepland voor een hartfilmpje. "De trainingen gingen deze week heel goed, maar ook het eten en de bevoorrading gingen prima. Alleen op het eind had ik dus wat verval, verder ging het boven verwachting eigenlijk."

En wat doe je dan, na 72 uur en 200 kilometer zwemmen en het zwembad opruimen? "Zo even lekker douchen, een paar uur slapen en daarna lekker chillen op de bank denk ik."