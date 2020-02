Bouw nieuwe zorgwijk 'Boswijk' begint in mei

Er werd al langer gepraat over de plannen voor de nieuwe wijk. In oktober gaf de gemeenteraad toestemming voor de bouw. Nu dat handtekening gezet zijn, kan de bouw beginnen.

Doel van de nieuwe buurt is dat eilanders haar hele leven op Vlieland kunnen blijven wonen en voorzieningen in de buurt hebben voor wanneer ze zich niet meer alleen kunnen redden De wijk moet een centraal punt worden voor de thuiszorg op het hele eiland. In het welzijnsgebouw krijgen onder anderen de tandarts, fysiotherapeut en een kapper een ruimte. Ook komt er een aula en een buurthuis.

Voor alle Vlielanders

De faciliteiten zijn beschikbaar voor alle Vlielanders. het zogenoemde verzorgingstehuis De Uiterton wordt met dit project vervangen. Kwadrantgroep zal het zorggebouw en een deel van het welzijnsgebouw huren om aan de zorgvraag op het eiland te voldoen. De rest van het welzijnsgebouw zal de gemeente verhuren.

Energieneutraal

In mei 2020 start de bouw van de zorgvilla. De gebouwen zullen energieneutraal zijn en met aardwarmte verwarmd worden. In december 2020 moet De Uiterton gesloopt worden. Vanaf mei 2021 gaat de realisatie van de 36 woningen en het welzijnsgebouw beginnen. De oplevering van het volledige project staat gepland voor juli 2022.