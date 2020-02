Snakkerburen klaar op komst van ooievaars

Nu is het nest nog leeg, maar dat moet over een aantal weken anders zijn. Het hoge gevaarte is gemaakt van een oude vlaggenmast en door vrijwilligers in elkaar gezet. Het staat achteraan in de grote dorpstuin in Snakkerburen, op de rand tussen de velden en de volkstuin.

Het idee voor het ooievaarsnest was er eigenlijk al jaren, maar tot nu toe was het nog niet van de grond gekomen. De realisatie had namelijk nog wel wat voeten in de aarde, zegt Foppe Boersma, vrijwilliger op de tuin: "Op de LTS is het nest-deel gemaakt, dat grote wiel bovenop de paal. Daarna moest er nog een paal komen."

Deze paal kon door een vrijwilliger gratis op de kop getikt worden bij een bedrijf. Maar daarna moest het gevaarte nog omhoog. "Dat moest met touwen gedaan worden, dus dat duurde ook wel even."