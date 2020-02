Treinstation Mantgum op een na best gewaardeerde station van Nederland

Het station van Mantgum wordt als één van de beste stations van Nederland en als beste van Fryslân beoordeeld door reizigers. 94 procent van de ondervraagden geeft het station een 7 of hoger, meldt de NS in de Stationsbelevingsmonitor 2019. 150.000 reizigers werden gevraagd naar hun mening over de stations in Nederland.