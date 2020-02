Rechtbank: burgemeester Waanders mocht demonstratie tegen Zwarte Piet niet verbieden

Bang voor hooligans en andere demonstranten

Uit zorg voor de openbare veiligheid oordeelde Waanders dat de demonstratie op die plek en tijd niet door mocht gaan. Ze was bang dat er hooligans en andere demonstranten zouden komen, voor en tegen Zwarte Piet. Daarnaast vaardigde Waanders een noodbevel uit in verband met de handhaving van de openbare orde.

De Stichting Nederland Wordt Beter had een beroep tegen het demonstratiebevel en het noodbevel een beroep ingediend.

'Disproportionele inbreuk op vrijheden'

De demonstratie van de stichting was in eerste instantie toegestaan, onder voorwaarden. De dag van de landelijke intocht in Dokkum, 18 november 2017, besloot de burgemeester de demonstratie te verbieden. Dat deed ze omdat ze verwachtte dat de openbare orde in de stad niet meer te handhaven zou zijn. Stichting Nederland Wordt Beter zegt dat het demonstratieverbod een 'niet-gerechtvaardigde en disproportionele inbreuk is op de vrijheden van meningsuiting en betoging' was.

Noodbevel

Waanders had het haar beslissing over een 'noodbevel', maar volgens de rechtbank moet dat als noodverordening worden gezien. Dat is een meer algemeen geldend besluit waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt.