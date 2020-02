RIVM over stikstofcijfers Mesdagfonds: "Dezelfde uitgangspunten, maar in een ander kader"

"Het Mesdag Zuivelfonds heeft wel dezelfde uitgangspunten gebruikt, maar ze presenteren het alleen in een ander kader", zegt Kees van Luijk van het RIVM. Het grote verschil komt volgens hem doordat het Mesdagfonds alle natuurgebieden meegerekend heeft. Waar het echter om gaat zijn de stikstofgevoelige natuurgebieden.

"Het gaat ons niet om de stikstof, maar om de natuur en biodiversiteit. Daarvoor is het belangrijk dat er niet te veel stikstof in de natuurbodem komt, want dat bepaalt welke planten er groeien." Op het water speelt dat niet. Als je de hele Waddenzee meeneemt krijg je een heel ander beeld, maar daar is de stikstofdepositie geen probleem, legt Van Luijk uit. "Het is belangrijk dat we wel over dezelfde dingen blijven praten."

Goede verstandhouding

Van Luijk denkt at de twee instanties er nog wel samen uit zullen komen. "We hebben een goede verstandhouding met het Mesdagfonds, we hebben steeds alle data gegeven, we hebben onze rekenmodellen beschikbaar gesteld en we hebben heel veel ondersteuning geleverd in de afgelopen weken om die op de goede manier toe te passen. De samenwerking heb ik geen twijfels over."