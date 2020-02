Stichting Organum Frisicum wil zich meer inzetten voor behoud Friese orgels

Kerkorgels zouden meer moeten worden opgenomen in het beleid rondom cultureel erfgoed gaat, zo vindt de stichting. "In die discussie wordt het orgel vaak vergeten", zegt voorzitter Bearn Bilker. "Maar het is een heel belangrijk onderdeel van het Friese culturele erfgoed. We hebben zo'n 700 kerken en bijna elke kerk heeft een orgel."

Samenwerking

De stichting kan volgens Bilker zelf ook meer doen. De doelstelling was tot nu toe vooral het organiseren van orgelconcerten. Dat moet breder worden, zegt Bilker. "Alle orgels kunnen niet iedere dag worden bespeeld, maar we willen er wel aandacht voor vragen." In het nieuwe beleidsplan van Organum Frisicum staat dat er meer zal worden samengewerkt met andere partijen, zoals Stichting Alde Fryske Tsjerken en Stichting Tsjerkepaad.

Ook zal de stichting deel uitmaken van het Monumentenplatform Fryslân als een van de partijen die opkomt voor het cultureel erfgoed in de provincie. Daarnaast zal de stichting geregeld bijdragen geven voor de restauratie van orgels. Een ander belangrijk doel is om ervoor te zorgen dat het instrument op de Friese politieke agenda komt te staan.

Orgels moeten weer jubelen

De orgels zwijgen nu, maar ze moeten weer jubelen, vindt Organum Frisicum. "Maar wij weten wel dat er niet in ieder dorp aandacht kan zijn voor concerten. Dus er moet ook vernieuwing en verjonging komen. Er moeten educatieve programma's komen, want jongeren kennen het orgel eigenlijk niet."