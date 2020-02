Brand legt woonhuis in Stiens volledig in as

De brandweer waarschuwde op Twitter dat er bij de brand veel rook vrijkwam, die in de richting van het centrum van het dorp trok. Het advies aan mensen in de buurt was om naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, ook niet of er slachtoffers zijn. Voor het bestrijden van de brand waren onder andere korpsen uit Stiens, Leeuwarden, Hallum, St.-Annaparochie en Burgum ingezet. Dat laatste korps om ervoor te zorgen dat er genoeg bluswater was.

De politie zal nu een onderzoek instellen om de oorzaak van de brand te achterhalen.