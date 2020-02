Elfstedentocht 1985: "De eerste honderd kilometer was er niets aan de hand."

Het was een zware tocht, omdat hij er niet goed op was voorbereid, zegt Jonker. Het eten zou met een helikopter gebracht worden, maar toen die eenmaal onderweg was, bleek dat er een vliegverbod afgekondigd was boven het ijs.

"De eerste 100 kilometer was er niets aan de hand", zegt hij. "Op een gegeven moment krijg je honger, maar eten krijg je niet. Dat was er ook niet."

Jonker kwam uiteindelijk als vijftiende over de streep, Evert van Benthem won. Het jaar erop kon hij revanche nemen, want toen was er opnieuw een Elfstedentocht. Tot dertig kilometer voor de finish reed Jonker toen nog op met Van Benthem.