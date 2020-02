Aris doet goede zaken met winst in halve bekerfinale tegen Den Helder Suns

Aris had een goede start, want na 5 minuten stonden ze al met 11-2 voor. Den Helder kwam echter terug, want het verschil tussen beide ploegen was na het eerste kwart nog maar twee punten: 15-13, in het voordeel van Aris. Die voorsprong bouwde Aris daarna weer wat uit, zodat ze met 27-21 aan de pauze begonnen.

Ook na de pauze gaf Aris zich niet meer gewonnen en zodoende pakte de club via een stand van 44-35 na het derde kwart de winst in dit duel.

Return

De Leeuwarders spelen zaterdag in eigen huis de return tegen Den Helder. Als Aris die thuiswedstrijd ook wint, schrijven ze geschiedenis met een plekje in de finale van de Basketball Cup. Die bekerfinale is op zondag 29 maart in Groningen, tegen Donar.