Drachtster krijgt werkstraf voor bedreiging ex-vriendin

De relatie tussen beiden was al voorbij, maar de Drachtster zocht nog altijd contact met zijn ex. Op een dag kwam ze hem tegen in Oldeberkoop. De man reed achter haar auto aan en probeerde op gevaarlijke wijze van alles om haar tegen te houden. Nadat hij haar had klemgereden, sprong hij bovenop de motorkap.

De man zei dat hij zijn ex niet heeft bedreigd, maar verklaarde dat hij haar wilde laten schrikken en nog van haar hield. "Hij uit zijn liefde op een manier die ik niet gewoon vind", zei de rechter.