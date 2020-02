Harry van der Molen: "Tijd om afscheid van verhuurdersheffing te nemen."

De verhuurdersheffing is een belasting die woningbouwcorporaties sinds 2013 aan het Rijk moet afdragen en is onder andere ingesteld omdat corporaties het geld niet aan de goede zaken besteedden. Op jaarbasis stroomt door de heffing 40 miljoen euro uit Fryslân weg, wat volgens sommige partijen beter kan worden besteed aan verbetering van woningen en aan nieuwbouw in de regio.



Het kost de woningbouwcorporaties veel geld, zegt CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen. "In het verleden ging het niet altijd goed, maar dat is echt het verleden. De wet is aangepast, dus een woningbouwcorporatie kan ook niet zomaar meer wat doen."

Afscheid

Er is intussen een groot tekort aan woningen in Nederland en er kan niet voldoende worden geïnvesteerd door de corporaties. Van der Molen: "We moeten toch echt bouwen voor mensen met een wat kleinere beurs, dus wordt het tijd om afscheid van die heffing te nemen."

Het kabinet wil de woningbouwcorporaties stimuleren om meer te bouwen. Op Prinsjesdag werd daarom een korting aangekondigd op de verhuurdersheffing. Daardoor komt er de komende tien jaar een miljard euro vrij.