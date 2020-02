Kattenopvang Bastet in de problemen door te veel gedoneerd kattenvoer

Hol heeft een kleine zeecontainer gehuurd voor veertig euro in de maand, maar dat is veel geld voor de opvang en een groot deel van het voer past er niet eens meer bij. Bastet wil nu een eigen zeecontainer kopen, maar heeft daar geld voor nodig.

Normaal is de opvang blij met alle donaties in de vorm van kattenvoer. "Dat is een van de grootste kostenposten, dus al het kattenvoer is welkom", legt Hol uit. Maar door puur toeval is er nu heel veel tegelijk gekomen. "Normaal zijn we blij als we de kasten van top tot teen vol hebben, maar laatst kregen we een donatie van maar liefst dertien pallets vol!"